وست هام يرغب في التعاقد مع سيبايوس

هل يتسبب زيدان في رحيل سيبايوس عن ريال مدريد؟

يخطط نادي وست هام الإنجليزي للتعاقد مع داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات المقبلة بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق.

سيبايوس لم يلعب أساسيًا سوى مباراة واحدة فقط منذ عودة زيدان ولم يشارك في آخر 5 مباريات.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ مانويل بيليجريني، المدير الفني للهامرز، يرغب في الحصول على خدمات سيبايوس ويراه مناسبًا للفريق.

وأوضحت أنّ الفريق اللندني يحاول استغلال عدم اقتناع زيدان باللاعب للتعاقد معه في الصيف المقبل لكن العرض الأولي المقدم بلغ 20 مليون يورو فقط.

إشادة كبيرة لصلاح من الصحف الإنجليزية على ما قدمه رفقة ليفربول أمام هيديرسفيلد👏👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنّ ريال مدريد لا يمانع التخلي عن سيبايوس ولكنّه لن يرحل بهذا المبلغ ولذلك لن تقبل العرض.

وقد يحاول وست هام زيادة قيمة الصفقة، إذ أنّ المدير الرياضي للهامرز، ماريو هوسيليوس، سبق وعمل في فريق مالاجا وكان متابعًا لإمكانيات اللاعب عن كثب.

جدير بالذكر أنّ سيبايوس حصل على فرصته مع جولين لوبيتيجي ولكنّه لم يشارك بانتظام تحت قيادة سانتياجو سولاري.