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وست هام يطلب بيلوتي، وتورينو يُحدد سعره

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النادي الإنجليزي مازال يُحاول التسوق في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال وست هام يُحاول التسوق في إيطاليا لإيجاد البديل المناسب لمهاجمه ماركو أرناوتوفيتش الراغب في الانتقال إلى الصين.

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وحاول النادي الإنجليزي التعاقد مع كريشتوف بيونتيك مهاجم جنوى وثاني هدافي السيري آ هذا الموسم لكن تدخل ميلان في الصفقة وفوزه بها أوقف تلك المحاولات، ليُوجه وست هام أنظاره تجاه أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.

مصادر صحفية في تورينو أوضحت أن وست هام تقدم بعرض لضم بيلوتي يوم الجمعة لكن دون الكشف عن القيمة المالية، مع توقعات بأنها بين 40-50 مليون يورو، وهي القيمة التي سيرفضها التورو ورئيسه أوربانو كايرو.

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قناة سكاي سبورت الإيطالية أضافت أن تورينو يرفض التخلي عن بيلوتي خلال يناير الجاري، لكن عرض بقيمة 60 مليون يورو أو ما يزيد قد يجعله يُغير من قناعاته تلك ويقبل رحيل المهاجم صاحب الـ7 أهداف هذا الموسم في السيري آ.

يُذكر أن عقد بيلوتي مع تورينو يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح بانتقاله لأي نادٍ خارج إيطاليا مقابل 100 مليون يورو، وهو الرقم الذي من المستحيل أن يدفعه أحد الآن بعد تراجع مستوى المهاجم كثيرًا هذا الموسم.

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