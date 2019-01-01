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وسام بن يدر يخضع للفحوصات الطبية قبل الانتقال إلى موناكو

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Getty
وسام بن يدر يجري الفحوصات الطبية في موناكو تمهيدًا للانضمام إلى نادي الإمارة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

وصل النجم الفرنسي وسام بن يدر إلى إمارة موناكو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى الفريق رسميًا.

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وكان بن يدر قد دخل في مفاوضات مع موناكو في الوقت الذي أعلن فيه أنه بات قريبًا من الرحيل عن صفوف إشبيلية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن بن يدر وصل إلى إمارة موناكو ويستعد للخضوع للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

وعقب الانتهاء من الفحوصات سيتم الإعلان رسميًا عن انتقال بن يدر إلى صفوف موناكو قادمًا من إشبيلية بعد سنوات رائعة قضاها المهاجم الفرنسي مع الفريق الأندلسي.

وحسب التقارير الصحفية القادمة من إسبانيا وفرنسا فإن صفقة انتقال بن يدر إلى موناكو ستكلف خزائن النادي حوالي 40 مليون يورو.

ولن تكون الصفقة من طرف واحد فقط، حيث كشفت صحف إسبانية أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن انتقال بن يدر إلى موناكو، سيرسل إشبيلية عرضًا من أجل جناح فريق الإمارة الفرنسية روني لوبيز.

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يذكر أن وسام بن يدر قد لعب مع إشبيلية 138 مباراة على المستويين المحلي والأوروبي، نجح خلالهم في تسجيل 70 هدفًا.

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