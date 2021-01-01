وزير النقل الإسباني يهاجم قائد رحلة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

ماذا قال ممثل الحكومة الإسبانية عقب "مباراة الثلوج" بين ريال مدريد وأوساسونا؟

قال وزير التنمية والنقل الإسباني خوسيه لويس أوبالوس إن قرار الإقلاع بطائرة ريال مدريد إلى بابملونا جاء في اللحظة الأخيرة قبل قرار تعليق الرحلات بسبب العاصفة الثلجية.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي مع أوساسونا في مباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني ليفقد نقطتين في سباق اللقب.

وقال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن مباراة اليوم بين الفريق الملكي وبين أوساسونا لم تكن مباراة كرة قدم على الإطلاق في ظل تساقط الثلوج الكثيف وتأثر أرضية الملعب.

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المباراة لُعبت في أجواء صعبة بسبب الثلوج وعانى كل فريق من صعوبة بناء الهجمات والفرص، وارتكاب العديد من الأخطاء فيما يتعلق بالسيطرة والاستحواذ.

وحول ذلك قال خوسيه لويس أوبالوس إنه حتى اللخظة التي أقلعت فيها طائرة ريال مدريد باتجاه بامبلونا المطار كان يعمل، لكنه واجه العديد من الصعوبات لإطلاق رحلات جوية.

وأضاف: "غادرت في تلك اللحظة الانتقالية بين التعليق النهائي للرحلات، لقد كان قرار الطيار الذي فهم أن الظروف الأمنية كانت جاهزة للشروع في الإقلاع"

وظلت طائرة ريال مدريد عالقة في المطار لـ 4 ساعات ولم يكن من الطبيعي لعب المباراة في ظروف مخيفة للاعبي الفريق الملكي الذين سافروا في ظروف غير آمنة حسب الأصوات القادمة من العاصمة الإسبانية.

تسببت العاصفة الثلجية في إحداث فوضى في معظم أنحاء البلاد، وأجبر سقوط كميات كبيرة من الثلوج في الأيام الأخيرة على قطع الطرق بشبكة الطرق الرئيسية والثانوية على حد سواء، فضلا عن الانقطاعات الأخرى للقطارات والمطارات.

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جدير بالذكر أنّ مباراة متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ضد بيلباو تأجلت بسبب العاصفة الثلجية أيضًا، ليصبح الروخيبلانكوس أقل 3 مباريات عن برشلونة وريال مدريد.