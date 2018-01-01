وزير الشباب والرياضة: الجماهير العربية ساندت محمد صلاح لدعمه في ازمته

أشرف صبحي يؤكد على أنه كان واثقًا من عودة صلاح لمستواه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه كان مطمئنًا على عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للتألق مرة أخرى بعد هبوط مستواه.

محمد صلاح عانى مع بداية الموسم من تذبذب في مستواه، أثار به تساؤلات جميع متابعيه.

وأضاف صبحي خلال حديث عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" قائلًا: "من واقع دراستي لعلوم الرياضة، كنت مطمئنًا على عودة محمد صلاح مرة أخرى لمستواه، بعد فترة من عدم التوفيق".

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وزير الشباب والرياضة تابع: "الجماهير قامت بما عليها لدعم محمد صلاح خلال الفترة التي عانى فيها من تراجع مستواه، لأن الجميع يحبه جدًا".

وتحدث أشرف صبحي عن أزمة الحقوق مع اتحاد الكرة، حيق قال: "عندما تدير ملف دائمًا تبحث عن نتائج عادلة، وهدفنا هو مصلحة الوطن، ويجب علينا اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته قائلًا: "من الوارد أن يحدث أزمة في الحقوق، وهو أمر وارد في كل الرياضيات الاحترافية، وصلاح لديه كل الحق في تلك الأزمة".