وزير الرياضة يرفض .. لماذا تم استبعاد كرة القدم من دورة الألعاب السعودية؟

رغم أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في المملكة إلا أنها لم تكن مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية السعودية

انطلقت قبل أيام قليلة دورة الألعاب الأولمبية السعودية في نسختها الأولى، والتي ضمت عديد الألعاب المختلفة، لكن غابت اللعبة الشعبية الأولى في المملكة "كرة القدم" عنها، وسط تساؤلات من الجميع.

في 29 من أكتوبر الماضي، أقيم حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي، في حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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حضر الحفل الإعلامي الرياضي وليد الفراج ضمن عدد من الإعلاميين، ليوجه الأول سؤاله لوزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، حول سبب غياب كرة القدم عن البطولة.

وأوضح الفراج أن وزير الرياضة رفض ضم كرة القدم للأولمبياد، نظرًا لكثرة بطولاتها بالفعل وسيطرتها على الأجواء التنافسية في المملكة، ورغبته في تسليط الضوء على الألعاب الأخرى، ومنحها حقها دعمًا لأبطالها.

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يذكر أن دعوة الفراج وضيوف برنامجه "أكشن مع وليد" لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، تسبب في غضب نصراوي، في ظل عدم دعوة عدد من النصراويين، بجانب سخرية الفراج والإعلامي سلمان المطيويع من النصر خلال الحفل. (طالع التفاصيل)

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