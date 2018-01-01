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تصفيات كأس أمم افريقيا

وزير الرياضة: قادرون على تنظيم كأس أمم إفريقيا بعد ساعة

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وزير الشباب والرياضة يؤكد جاهزية مصر على استضافة أمم إفريقيا 2019

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، على أنه يدعم اتحاد الكرة ويقف خلفه، ويتمنى الحصول على حق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

وتتنافس مصر وجنوب إفريقيا على تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019، بدلًا من الكاميرون التي تم سحب منها تنظيم البطولة، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية.

أشرف صبحي قال خلال تصريحات عبر قناة "الحياة" المصرية: "مصر تستطيع أن تنظم البطولة في أي وقت وبأي شكل حتى لو بعد ساعة من الآن، فنحن قادرون على هذا الأمر".

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وزير الشباب والرياضة تابع: "نمتلك كل المقاومات لتنظيم البطولة، والبنية الأساسية على أعلى مستوى في كل المحافظات، ونمتلك 15 ملعبًا، بالإضافة إلى قطاعات تمتلك مساحات كبيرة".

وأردف: "مصر بلد سياحية، والتطور في مجال النقل على أعلى مستوى، كما نمتلك خبرات كبيرة في إدارة ملف التنظيم على مستويات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "تقدمنا بطلب الاستضافة بعد يوم واحد فقط من فتح باب الترشيح، لأننا جاهزين، وبالنسبة للحضور الجماهيري، لم يحدث أي أزمات في حضور الجماهير لمباريات البطولة العربية والإفريقية".

ويحسم المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اسم البل المنظم الجديد للبطولة، يوم 9 يناير المقبل، على هامش حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي.

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