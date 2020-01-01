وزير الرياضة المصري يرسل خطابًا لمرتضى منصور

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي

قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، التهنئة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد الفوز على الترجي التونسي.

الزمالك حقق الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية استاد القاهرة..

الفارس الأبيض يسعى لتأمين فوزه من أجل تخطي لقاء الإياب، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسط منافسين أقوياء في هذه النسخة.

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وأرسل أشرف صبحي وزير الرياضة خطابًا رسميًا لتهنئة مرتضى منصور بعد الفوز الكبير على الترجي التونسي في ستاد القاهرة متمنيًا تخطي عقبة الفريق التونسي.

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الزمالك وصل مؤخرًا إلى الأراضي التونسية، مساء أمس الثلاثاء، من أجل الاستعداد للمواجهة القوية أمام الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبلة.

الملعب الأولمبي برادس، يستضيف المباراة في تمام التاسعة مساءً الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، حيث يكفي الأبيض الفوز أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف.