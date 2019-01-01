وزير الرياضة الكاميروني يطالب برحيل سيدورف

بعد الفشل في كأس الأمم الإفريقية

طلب نارسيس مويل كومبي وزير الرياضة الكاميروني، من اتحاد كرة القدم هناك، إقالة المدرب الهولندي كلارينس سيدورف.

نجم ميلان السابق قاد منتخب الأسود في كأس الأمم الإفريقية، والتي خرج منها الفريق في دور الـ16 أمام نيجيريا.

كومبي يرى أن الخيار الأمثل في الوقت الحالي، هو رحيل سيدورف عن منصبه في أقرب وقت ممكن.

وقال وزير الرياضة الكاميروني في تصريحات صحفية:"مسألة إبقاء سيدورف على رأس القيادة الفنية أمر غير منطقي في الوقت الحالي".

وأضاف:"طلبت من رئيس الاتحاد أن يخطره بموقفنا وفقاً لأحكام العقد".

برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو ونجميه لأجل نيمار

لامبارد: لا نحتاج لصفقات جديدة في تشيلسي

وتابع:"فريقنا الوطني ظهر بشكل سيء في البطولة، أداء ممل ومتوقع، لم يكن هناك أي قائد حقيقي في الفريق، الخروج بتلك الطريقة أثبت عجز المدرب".

📆في مثل هذا اليوم عام 2000



فلورنتينو بيريز أصبح رئيسًا لريال مدريد ⚪️



إليكم بعض الصفقات الأبرز طوال هذه الفترة ✍️ pic.twitter.com/qmDFGNppeJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وواصل كومبي انتقاده لسيدورف، متهمه بالعجز عن إرساء قواعد الانضباط والالتزام داخل الفريق الكاميروني.