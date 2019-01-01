وزير الإعلام السعودي يوضح حقيقة رغبة ولي العهد في شراء مانشستر يونايتد

الحكومة السعودية ترد على الأنباء التي انتشرت حول شراء نادي الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح تركي الشبانة، وزير الإعلام السعودي حقيقة الأنباء التي انتشرت برغبة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتشرت بعض الأنباء الصحفية، التي تفيد بتقديم بن سلمان 3.8 مليار جنيه إسترليني من أجل الحصول على النادي الإنجليزي.

ونفى الشبانة هذه الأنباء عبر حسابه على موقع تويتر حيث كتب: " الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما".

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

وواصل: " فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن اي نتيجة".

استثمار ناجح ونجاحه سيكون أعظم من مانشستر يونايتد –ضمن محاولات جمهور أرسنال لولي العهد السعودي بشراء النادي

الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، ذكرت صباح اليوم أن بن سلمان قد يفكر في شراء نادي أرسنال الإنجليزي.