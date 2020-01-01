وزارة الصحة التونسية تنصح بعدم حضور الجماهير في مباراة الترجي والزمالك

كان وزير الصحة التونسي، قد صرح أمس أنه من المحتمل عدم إقامة مباراة الزمالك والترجي المقبلة بدوري الأبطال، أو إقامتها دون جماهير

قالت تقارير صحفية تونسية أن وزارة الصحة التونسية توصي بعدم حضور الجماهير للمباريات المُقبلة، وبالتحديد مباراتي دوري أبطال إفريقيا التي يخوضها فريقي الترجي التونسي والنجم الساحلي على ملعب رادس.

إذاعة موزاييك التونسية أشارت بحسب مصادرها إلى وجود توصية من قبل وزارة الصحة لعدم حضور الجماهير في مباراة الترجي والزمالك، المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

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وكان نادي الترجي التونسي قد حصل على الموافقات الأمنية بحضور 60 ألف مشجع لمواجهة نادى الزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع ''نسمة سبور'' أن التنسيق بين وزارتي الداخلية وشئون الشباب والرياضة أسفر عن الموافقة على حضور 60 ألف مشجع لمواجهتي الترجي والزمالك، وأيضا النجم الساحلي مع الوداد المغربي في ربع النهائي.

وأسفر الاجتماع عن حضور الجماهير بكامل سعة ملعب رادس وهي 60 ألف مشجعًا، لجماهير الترجي أمام الزمالك، والنجم الساحلي أمام الوداد المغربي.

وكان وزير الصحة التونسي، قد صرح أمس أنه من المحتمل عدم إقامة مباراة الزمالك والترجي المقبلة بدوري الأبطال، أو إقامتها دون جماهير.

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وقال وزير الصحة التونسي، في تصريحاته، إنهم يدرسون في الوقت الحالي الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها ومن بينها منع الرحلات والمناسبات الرياضية.