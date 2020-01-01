وزارة الصحة التونسية تقرر الاكتفاء بالجماهير المصرية أمام الترجي

تونس تكتفي بالمصريين المتواجدين بأراضيها لحضور مباراة الترجي والزمالك.

أقامت وزارة الصحة التونسي مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن فيروس كورونا، واستضافة مباراتي الترجي أمام الزمالك، والنجم الساحلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوصت وزارة الصحة التونسية، بالاكتفاء بعدد الجماهير المصرية التي وصلت إلى تونس، من أجل حضور مباراة الترجي والزمالك، والجماهير المغربية المتواجدة في تونس لحضور لقاء النجم الساحلي والوداد.

يأتي ذلك بعد تخوف وزارة الصحة التونسية، بإقامة مباراتي الترجي والزمالك، والنجم الساحلي أمام الوداد، بحضور جماهيري، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، قرار عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، بالموافقة على حضور الجمهور التونسي، بجانب الاكتفاء بعدد الجماهير المصرية التي دخلت إلى تونس قبل اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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المكي أكد على أنه سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في تونس، لمراسلة وزارات الرياضة في البلدان التي لها مواجهات في تونس (مصر والمغرب)، للاكتفاء بعدد الجماهير التي وصلت إلى تونس.

الزمالك يحل ضيفًا على الترجي التونسي مساء يوم الجمعة، على ملعب رادس بالعاصمة تونس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يحل الوداد ضيفًا على النجم الساحلي مساء السبت.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على الترجي التونسي، قبل مباراة الإياب المقرر لها مساء الجمعة.