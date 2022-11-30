وزارة السياحة تنفي تصريحات الوزير: السعودية لم تعمل على استضافة مونديال 2030!

اللغط لا يزال قائمًا حول عزم السعودية التقدم بطلب استضافة نسخة 2030 من كأس العالم

في الساعات الماضية، انتشرت بشكل واسع تصريحات على لسان أحمد الخطيب؛ وزير السياحة السعودي، مؤكدًا دراسة تقديم عرض رسمي من قبل المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.

تصريحات الوزير أوضحت أن الأمر يتم بالاشتراك مع دولتي مصر واليونان، لكن يبدو أن ما انتشر ليس دقيقًا.

الحساب الرسمي لوزارة السياحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن المملكة لم تعمل على التقدم بأي عرض رسمي لاستضافة الحدث العالمي، وأكدت الوزارة أنها تهتم دائمًا باستضافة الأحداث الكبرى من أجل الترويج للرياضة والسياحة السعودية.

لم تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا.

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كما أن المملكة تهتم دائماً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف #رؤية_المملكة_2030 — وزارة السياحة (@Saudi_MT) November 29, 2022

تغريدة الوزارة تتفق مع تصريحات وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي أعلن بشكل رسمي هو الآخر أن المملكة لم تتقدم بعرض رسمي لاستضافة المونديال.

لكن في الوقت نفسه، لا يزال اللغط قائمًا ما بين ما إذا كانت تغريدة الوزارة تنفي أيضًا العزم على التقدم بعرض، أم أنها مجرد نفي للتقدم بالفعل خلال الفترة الماضية.

يذكر أن النسخة الحالية من المونديال تقام في دولة قطر لأول مرة في الوطن العربي، فيما ستقام النسخة المقبلة 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.