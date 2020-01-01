وزارة الرياضة توضح ملابسات وفاة طفل خلال مواجهة الفتح والوحدة

بين الشوطين تلقت أسرة نبأ وفاة رضيعها

لقي طفل رضيع مصرعه خلال مواجهة الفتح والوحدة، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء.

الفتح استضاف فرسان مكة، اليوم ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُوفي طفل رضيع بعد نهاية الشوط الأول، حيث لم تنجح فرقة الهلال الأحمر المتواجدة بالملعب في إسعافه.

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وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، أصدرت بيانًا أوضحت به ملابسات الواقعة، جاء فيه: "تود الوزارة الإيضاح بأنه مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والوحدة، تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب.

"على الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي، والذي كان قريبًا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصف، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و6 أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا الوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته".

واختتم: "وزارة الرياضة إذ توضح ذلك ببالغ الأسى، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفتح بثلاثية مقابل هدفين، بعدما كان متاخرًا بثنائية بعد مرور 35 دقيقة من اللقاء.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى النقطة 18 في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 33 في المركز الرابع.