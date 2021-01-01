وزارة الرياضة تمنح الاتحاد والنصر فرصة للحصول على شهادة الكفاءة المالية

وزارة الرياضة تعلن عن فرصة أخرى للنصر والاتحاد للحصول على شهادة الكفاءة المالية

أعلنت وزارة الرياضة، عن منح لجنة الكفاءة المالية فرصة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، الذين فشلوا في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى يوم 21 يناير الجاري.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الرياضة السعودية منذ أيام عن قرار لجنة الكفاءة المالية، بمنع 5 أندية من التعاقدات بسبب عدم الحصول على الشهادة الخاصة بها، وهي النصر والاتحاد والوحدة والباطن والاتفاق، بسبب عدم الوفاء بسداد الالتزامات المالية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان الوزارة، به شروط الحصول على الشهادة، حيث جاءت نصها كالآتي:

المزيد من الفرق

1- سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أكتوبر 2020، على أن لا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات.

2- سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020 لنشاط كرة القدم بالأندية.

3- أن يكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيدة لتحقيق المتطلبات المذكورة في الفقرتين 1،2، والمصادقة على بيان الالتزامات، هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021.

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الوزارة أكدت على حرص لجنة الكفاءة المالية على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الكفاءة المالية من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية، بهدف حماية مصالحها من تراكم الديون وتعثر سدادها.