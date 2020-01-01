وزارة الرياضة تدعم أندية دوري المحترفين بـ2 مليار

تطبيق استراتيجية الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين.

قررت وزارة الرياضة السعودية، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مواصلة دعم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين ماليًا، وذلك وفقًا للاستراتيجية التي تم تطبيقها الموسم الماضي.

وتستعد أندية دوري المحترفين، لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، والذي سيبدأ في 17 أكتوبر المقبل، حيث تواصل الأندية سعيها لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين قبل بداية الموسم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع رؤساء أندية دوري المحترفين في القاعة الكبرى، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض، على تطبيق استراتيجية الموسم الماضي.

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الاستراتيجية تنص على دعم الأندية بمبلغ 50 مليون ريال، كدعم مباشر لكل نادي، بالإضافة إلى دعم إضافي بـ20 مليون ريال، بتطبيق معايير الحوكمة، بالإضافة إلى تخصيص 10 ملايين ريال، بوصفه دعمًا مرتبطًا بتطوير البنى التحتية والمنشآت.

وزارة الرياضة أبلغت الأندية بتعليق الدعم المرتبط بالحضور الجماهيري، والفعاليات المصاحبة لمبارياتها حتى إشعار آخر، نظرًا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الكشف عن موعد إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد

وشهدت الأسابيع الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، غياب الجماهير عن المدرجات، خوفًا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.