وزارة الرياضة تحسم موقفها من إقالة إدارة الأهلي

هل تستطيع الوزارة إقالة رئيس الأهلي؟

كشف الدكتور رجاء الله السلمي؛ مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، عن موقف الوزارة من إقالة مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.

بعد هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، ازدادت المطالبات بإقالة إدارة النادي الأهلي، بسبب هبوط الفريق الأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى.

السلمي قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "وصل لنا طلب يوم 11 يوليو الجاري، يتضمن حل مجلس إدارة النادي الأهلي، من جانب أحد أعضاء الجمعية العمومية، ولكن سنتعامل معه لاحقًا".

وتابع: "لا يحق لوزارة الرياضة التدخل في حل مجالس إدارات الأندية، إلا في حالة ثبوت مخالفة مالية أو إدارية، والجمعية العمومية هي من اختارت مجلس الإدارة الحالي".

رجاء الله السلمي أردف: "وزارة الرياضةتتدخل في حالة وجود أي مخالفات جسيمة، أو عند استقالة الرئيس أو النقص العددي والنصاب القانوني في مجلس الإدارة".

وشدد مساعد وزير الرياضة على أن الوزارة غير معنية بالتدخل في الأمور الفنية للأندية، وتتدخل في الجوانب المادية والإدارية.

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واختتم السلمي تصريحاته قائلًا: "عدم موافقة عقد جمعية غير عادية للنادي الأهلي خلال شهر أبريل الماضي، تسبب في عدم اكتمال طالب الإطاحة بمجلس الإدارة".