وزارة الرياضة السعودية تودع 80 مليون ريال في حسابات الأندية لهذا السبب

الأندية تلقت الدعم قبل اتفاقها رسميًّا بتخفيض رواتب اللاعبين المحترفين

قالت تقارير صحفية محلية أن وزارة الرياضة قامت بإيداع 80 مليون ريال، في حسابات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية"، فأن الوزارة أودعت أمس 5 ملايين ريال لكل نادٍ، يأتي ذلك ضمن الدعم المباشر الذي أعلنه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في الصيف الماضي.

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وكان يوليو الماضي قد شهد قرار سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بدعم الرياضة في السعودية بـ2.5 مليار ريال، خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية.

وتم تحديد 1.64 مليار ريال للدعم، و كانت على النحو التالي: 50 مليونًا دعم مباشر للأندية، 20 مليونًا دعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة، 10 ملايين دعم مرتبط بتطوير البنية التحتية ومنشآت الأندية، 5 ملايين للفعاليات المصاحبة للمباريات، 3 ملايين للتسويق لزيادة جماهير النادي، ومليون لكل مباراة مرتبطة بالحضور الجماهيري في المباريات.

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وأضافت الصحيفة نفسها، أن الأندية تلقت الدعم قبل اتفاقها رسميًّا بتخفيض رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين بنسبة 50 في المئة خلال اجتماع الرابطة مع الأندية الذي عُقد أمس.