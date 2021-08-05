ورقة ضغط على تيباس .. رواية جديدة تعيد ميسي إلى برشلونة!

شكوك حول بيان النادي الكتالوني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هل حقًا انتهت الحكاية؟

ميسي أصبح لاعبًا حرًا بعد 30 يونيو الماضي، ليكون مستقبله في مهب الريح، وسط شكوك مستمرة حول خطوته القادمة.

برشلونة حسم الجدل ببيان رسمي، يؤكد أن ميسي سيرحل عن النادي، ولكن هناك بعض التفاصيل التي توحي بكواليس أخرى.

النادي قال في بيانه:"على الرغم من توصل برشلونة وميسي لاتفاق بنية صريحة على توقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني)".

كما تابع البيان "بالنظر إلى هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في الارتباط ببرشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية".

وأتم البيان التاريخي "يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

البعض فسر هذا البيان على أنه ورقة ضغط من برشلونة على الدوري الإسباني وخافيير تيباس رئيس رابطة المسابقة، من أجل تقديم بعض التسهيلات لضمان استمرار ميسي.

ويأتي ذلك بسبب الأضرار التسويقية والاقتصادية المتوقعة من رحيل النجم الأرجنتيني الذي يمتلك شعبية هائلة على مستوى العالم.

الصحفي "ميجيل ديلاني" بصحيفة إندبندنت الإنجليزية قال:"القصة بها العديد من الخيوط وبعض السياسة التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الكثير من التكهنات".

واستكمل:"البعض يراها مجرد وسيلة للضغط، وهناك وجهة نظر أن النادي بالفعل قرر بناء الفريق من دون ميسي".

وفي النهاية يبدو أن برشلونة قد يكون بالفعل وضع الكرة في ملعب تيباس ورابطة الدوري الإسباني، ولكن هل تحدث أي استجابة؟

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