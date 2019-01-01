الانتقالات
الانتقالات

ورقة تكشف خطط يوفنتوس للميركاتو المقبل

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Getty
أسماء مثيرة يفكر بها يوفنتوس
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف تقرير صحفي بأحد الصحف الإيطالية عن مخططات يوفنتوس للانتقالات الصحفية المقبلة بناء على ورقة تخص فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للنادي.

ويبحث يوفنتوس عن تدعيمات لخط وسط الفريق، وارتبط بعدة أسماء بارزة على رأسها عودة بول بوجبا، لاعب الفريق السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

وقالت "إل تيمبو" أن العاملين بأحد المطاعم في ميلانو عثروا على ورقة ممزقة تضم عدة أسماء للاعبين تركها باراتيتشي بعد رحيله.

اختيارات المحررين

وضمت القائمة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، والذي كُتب بجوار ميراليم بيانيتش، لاعب البيانكونيري الحالي.

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وتواجد أيضاً نيكولا زانيولو، الموهبة الصاعدة لروما، وبجواره الرقم 40، كما ظهرت أسماء ساندرو تونالي، لاعب بريشيا وبجواره 20.

واحتوت القائمة على فيديركو كييزا، نجم فيورينتينا، والذي تواجد بجواره الرقم 50، وتكهن البعض أن الأرقام تشير لقيمة اللاعبين في السوق.

وظهر في اللائحة عدة أسماء مفاجأة مثل دومينيك سزوبوسلاي، لاعب سالزبورج، وماتيا زينارو، صانع ألعاب فينيتسيا، بالإضافة لمدافع جنوى كريستيان روميرو.

ويلعب يوفنتوس مساء الأحد أمام مضيفه لاتسيو ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

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