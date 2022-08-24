ورطة هلالية .. "الزعيم" يفقد ثلاثة نجوم قبل مواجهة الخليج!

الزعيم يعاني من الإصابات قبل الجولة الأولى لبطولة الدوري

أعلن نادي الهلال السعودي موقف الثلاثي المصاب قبل مواجهة فريق الخليج، يوم الخميس، في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

حيث أعلن المركز الإعلامي للزعيم الآسيوي عبر موقع تويتر غياب الثلاثي، سلمان الفرج، ياسر الشهراني وميشيل ديلجادو بسبب الإصابة.

وأكد المركز الإعلامي للفريق السعودي أن القائد الهلالي، سلمان الفرج، قد واصل برنامجه التأهيلي على فترتين لمحاولة استعادة لياقته البدنية.

كما أشار مسؤولو الهلال إلى مواصلة الثنائي ياسر الشهراني وميشيل ديلجادو لبرنامجهم التأهليلي، وذلك عبر الركض وتدريبات اللياقة بالكرة.

وكان فريق الهلال قد اختتم تدريباته في عصر اليوم، الأربعاء، بقيادة المدرب المخضرم رامون دياز.

كما غادرت بعثة الزعيم إلى الدمام، من أجل مواجهة نادي الخليج مساء الغد، حيث يسعى الهلال لافتتاح الموسم المحلي بتحقيق أول فوزًا له.

جدير بالذكر أن فريق الهلال هو حامل لقب الدوري السعودي وذلك بعد حصوله على البطولة في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الاتحاد لآخر جولة.