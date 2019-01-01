ورطة في مانشستر سيتي .. جوارديولا يكشف عن إصابة فودين وستونز

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يعلن عن إصابة كل من فيل فودين وجون ستونز وغيابهما في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن إصابة لاعبه جون ستونز وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونستيك الأوكراني في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وقال جوارديولا: "فيل فودين يعني من فيروس في المعدة ولن يكون قادرًا على المشاركة في المباراة، أعتقد أنه سيعود خلال الأسبوع المقبل".

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وأضاف عن جون ستونز: "لقد تعرض للإصابة هذا الصباح خلال تدريبات الفريق، أعتقد أن مشكلته عضلية ولن يعود قبل أربعة أو خمسة أسابيع".

وكان مانشستر سيتي قد عانى بالفعل من إصابة لاعبه إيمريك لابورت قبل التوقف الدولي الأخير بشكل مباشر وسيبتعد لعدة أسابيع هو الآخر.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول ولديه ١٠ نقاط فقط.