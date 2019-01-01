وديًا .. التعاون السعودي يتعادل مع باوك اليوناني

ثالث الدوري الموسم الماضي يواصل استعداداته للموسم الجديد

حقق فريق التعاون السعودي نتيجة جيدة أمام منافسه اليوناني باوك، في المباراة الودية التي جمعتهما في هولندا، ضمن استعدادات ممثل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لموسمه الجديد.

وانتهت المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم سيدريك أميسي للتعاون بعد مرور 33 دقيقة، قبل أن يدرك الفريق اليوناني هدف التعديل في آخر 10 دقائق من المباراة.

وكان صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين السعودي، قد هزم نادي أنورثوسيس القبرصي، بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء الماضي، في معسكر الفريق في هولندا استعدادًا للموسم المنتظر.

كشفت تقارير صحفية محمد الشلهوب نجم فريق الهلال يسعى للاستمرار في الملاعب لمدة موسم إضافي، بالرغم من رغبته في الاستمرار إلا أنه سيترك القرار النهائي بيد الجهاز الفني للفريق 🔵 pic.twitter.com/QrbfyrAAZM — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 27, 2019

وبعد انتهاء جولة التعاون في الأراضي المنخفضة، سيعود إلى المملكة لاستكمال تحضيراته لمباراته الأولى في الدوري، ضد الحزم، المقرر لها يوم الجمعة الموافق الـ23 من أغسطس المقبل، في افتتاح نسخة الدوري 2019-2020.