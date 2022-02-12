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كأس العالم

وداعًا بلماضي .. جمهور الجزائر يطالب برينارد!

أحمد رفعت
12:42 م غرينتش+3 2‏/12‏/2022
Herve Renard Saudi Arabia 2022
مطالبات جزائرية بالتعاقد مع المدرب الفرنسي بدلًا من بلماضي

بعد قيادة المنتخب السعودي لتقديم عروضًا قوية في منافسات كأس العالم قطر 2022، طالبت الجماهير الجزائرية بالتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر، بدلًا من المدرب الحالي جمال بلماضي.

ولم ينجح بلماضي في قيادة منتخب الجزائري للتأهل إلى كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون بالدور النهائي، ليتأهل الأسود إلى المونديال بدلًا من محاربي الصحراء.

ونشر موقع "fennecfootball" الجزائري الناطق بالفرنسية، تقريرًا يرصد فيه ردود فعل الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قدمه المنتخب السعودي في كأس العالم.

بعض الجماهير الجزائرية أكدت على أن رينارد قدم منتخبًا قويًا بلاعبين بدلاء في نادي الهلال، وإذا امتلك نجوم مثل الموجودين في المنتخب الجزائري، سيصل بهم إلى نصف نهائي كأس العالم على أقل تقدير.

ولكن هناك من دافع عن جمال بلماضي مدرب الخُضر، حيث أكد على أنه استطاع أن يقود الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

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