"وداعًا بايرن ميونخ" .. حمى النصر تغزو السنغال بسبب ساديو ماني

المهاجم السنغالي على أعتاب الانضمام للنصر

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بات السنغالي ساديو ماني على أعتاب الرحيل عن فريقه بايرن ميونخ باتجاه النصر السعودي، حيث من المتوقع أن يُجري الفحوصات الطبية اليوم في دبي قبل التوقيع على عقود انضمامه رسميًا للفريق الأصفر.

صاحب الـ31 عامًا لم يبق في الفريق البافاري سوى موسم واحد، حيث انضم له الصيف الماضي من ليفربول لكنه عاش عامًا صعبًا تخلله خلافات عديدة وتُوج بعراكه مع زميله ليروي ساني.

الأهلي والنصر تنافسا على الفوز بتوقيع ماني وقد نجح الفريق العاصمي في الفوز بذلك الصراع فيما اتجه نظيره الجداوي لضم آلان سانت ماكسيمين من نيوكاسل.

انتقال ماني للنصر دفع المشجعين السنغاليين لإلغاء تشجيع بايرن ميونخ وإلغاء متابعة حساباته على السوشيال ميديا والبدء بمتابعة تلك الخاصة بالفريق السعودي الذي يضم النجم كريستيانو رونالدو، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو متداول عبر تويتر.

يُشار إلى أن النصر متواجد الآن في مدينة الطائف السعودية حيث يخوض غمار بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة.

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