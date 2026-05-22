وداعًا ألابا الغريب.. كانت إقامتك في ريال مدريد قصيرة لكنها رائعة!

عندما وصل دافيد ألابا إلى العاصمة الإسبانية في صيف عام 2021 كان أمامه تحديًا كبيرًا لتعويض رحيل أساطير الدفاع سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

ارتدى النجم النمساوي القميص رقم أربعة وأثبت سريعًا أنه قائد حقيقي يستحق هذا القميص الثقيل، لم يحتج ألابا وقتًا طويلًا ليكسب حب الجماهير خاصة بعد موسمه الأول الذي قاد فيه الدفاع بثقة كبيرة.

وتبقى لقطة رفعه للكرسي الأبيض بعد الفوز التاريخي على نادي باريس سان جيرمان رمزًا لروح الفريق وتحولت إلى مشهدًا أيقونيًا يعبر عن حماس اللاعب وانتمائه.

ألقاب بالجملة ومسيرة مميزة ولعنة الإصابة

خلال فترته مع الفريق الملكي شارك ألابا في 131 مباراة رسمية وتخطى حاجز تسعة آلاف دقيقة لعب.

سجل المدافع النمساوي خمسة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة لزملائه، وساهم ألابا في تتويج الفريق بثمانية ألقاب مهمة شملت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الإسباني مرتين إضافة إلى لقب واحد في كل من كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني ليترك بصمة لا تنسى في تاريخ النادي.

ما يميز مسيرة ألابا ليس فقط أرقامه بل التزامه الأخلاقي الكبير، فقد كان لاعبًا هادئًا ومحترفًا لأقصى درجة ولم تظهر له أي مشاكل سلوكية أو أزمات خارج الملعب على عكس ما حدث مع بعض النجوم الكبار في ريال مدريد مؤخرًا.

كان دائمًا مثالًا للانضباط والتركيز على خدمة الفريق بكل هدوء ليكون نموذجًا يحتذى به في غرف الملابس.

رغم كل هذا التألق عانى ألابا من حظ سيئ مع الإصابات التي أفسدت مسيرته، ففي نهاية عام 2023 تعرض لقطع في الرباط الصليبي مما أبعده عن الملاعب لمدة 384 يومًا وتسبب في غيابه عن 72 مباراة كاملة.

ومع تكرار الإصابات العضلية وصعوبة العودة إلى مستواه البدني السابق اتفق الطرفان على إنهاء هذه الرحلة بشكل ودي ليرحل اللاعب تاركًا خلفه صورة رائعة في أذهان الجميع.

وفر ألابا لمدربيه حلولًا تكتيكية متنوعة حيث أجاد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر بنفس الكفاءة.

ذه المرونة سمحت للجهاز الفني بتعويض الغيابات والإصابات في الخط الخلفي دون الإخلال بتوازن الفريق مما ساهم في استقرار النتائج خلال المنافسة على مختلف الجبهات المحلية والقارية في بعض فترات تواجده.

حتى في فترات غيابه الطويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي في أواخر عام 2023 حافظ ألابا على تأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس.

حرص اللاعب باستمرار على دعم زملائه نفسيًّا وتوجيه المدافعين الشباب مما يؤكد أن قيمته الحقيقية تجاوزت حدود الدقائق التي لعبها لتشمل دوره كأحد القادة الفعليين للجيل الحالي في ريال مدريد.

بيت القصيد

وداعًا ألابا الغريب.. كانت إقامتك في ريال مدريد قصيرة لكنها رائعة، قيمة أي لاعب لا تحسب فقط بعدد السنوات التي لعبها بل بالأثر الطيب الذي يتركه خلفه.

أثبت النجم النمساوي في مواسم قليلة أنه يستحق مكانًا في تاريخ النادي بفضل مستواه والتزامه الشديد حتى في أسوأ أحواله البدنية.

يرحل ألابا اليوم مجبرًا بسبب الإصابات لكن مشهد الكرسي المرفوع سيظل حاضرًا في الذاكرة ليخلد اسم لاعب جاء غريبًا ورحل كواحد من أبناء النادي المخلصين.