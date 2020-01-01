وداعية الكأس والـ(+90) .. أصعب مباريات الأهلي أمام غزل المحلة

مباريات مثيرة في تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة

تعود واحدة من المباريات التي كانت تتسم دائمًا بالإثارة والمتعة بين الفريقين، وهما الأهلي وغزل المحلة بعد عودة الأخير إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى في الموسم الحالي.

غدًا، يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، في تمام السابعة والنصف على ملعب "الأهلي و السلام"، لتعذر إقامته على ملعب المحلة في الدور الأول.

ودائمًا تشهد مباريات الأهلي وغزل المحلة في المواسم الماضي عند ظهور زعيم الفلاحين في دوري الأضواء والشهرة، بالإثارة والمتعة والمنافسة الشديدة، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أصعب مواجهات للأهلي أمام نظيره غزل المحلة.

- توديع كأس مصر 2004

في دور الـ16 من كأس مصر نسخة 2004 خرج الأهلي من المنافسة أمام غزل المحلة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

المزيد من الفرق

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولجأ الطرفين إلى الوقت الإضافي، وأحرز كلا منهما هدف ليتجها إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت وقتها ضربات الترجيح إلى غزل المحلة بنتيجة 4 – 3 لصالح زعيم الفلاحين.

- فلافيو و(+90)

في الدوري المصري الممتاز موسم 2007 – 2008 حقق الأهلي الفوز بصعوبة للغاية على حساب غزل المحلة في الجولة الـ17.

أمادو فلافيو أحرز هدف قاتل في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليخطف هدف الفوز في وقت قاتل ليزيد إثارة مباريات الأهلي وغزل المحلة.

- فوز جديد بـ(+90)

حقق الأهلي الفوز بشكل قاتل على غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز موسم 2008 – 2009، في الجولة الثامنة وقتها.

خطف محمد بركات الهدف في الدقيقة 90، بعد أن تمكن المحلة من التصدي لمحاولات المارد الأحمر بقوة طوال أحداث اللقاء.

- جرينتا رمضان صبحي

في موسم 2015- 2016 تمكن رمضان صبحي من خطف التعادل بصعوبة أمام غزل المحلة، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز وقتها.

محمد يحيى لاعب غزل المحلة وقتها أحرز هدف في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، وتستمر المباراة بتقدم زعيم الفلاحين حتى الدقائق الأخيرة.

ولكن رمضان صبحي تمكن من خطف هدف التعادل وسط انفعال من فريق الأهلي بالكامل لأهمية عدم الهزيمة في هذا اللقاء وقتها.

- ريمونتادا

مباراة صعبة في عام 2013 أمام غزل المحلة، حسمها الأهلي في الدقائق الأخيرة أيضًا كانت في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز وقتها.

رائد منسي تقدم أولًا بهدف في الدقيقة 41 للمحلة، قبل أن يقلب الأهلي الطاولة على الأهلي في الدقيقتين 86 عن طريق وليد سليمان و89 عن طريق عمرو جمال.

- الدوري الملغي

في لقاء الدوري الذي تم ألغاءه بسبب مذبحة بورسعيد، كان هناك لقاء قوي للغاية بين الفريقين، ووقعت به أحداث شغب كبير وقتها بسبب الجماهير.

المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ولكن لم تستكمل المباراة وقتها بسبب الأحداث التي وقعت في ملعب غزل المحلة.