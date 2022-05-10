وداعًا للأعذار وأهلًا بحلم الأبطال.. هالاند ليس مجرد صفقة لجوارديولا!

أخيرًا وبعد فترات طويلة من التكهنات التي وصلت إلى حد الملل، تم الاستقرار أخيرًا على النادي القادم للمهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

صاحب الـ21 سنة قرر الذهاب إلى المكان الذي لعب به والده، وهو مانشستر سيتي، بعد عدة أشهر من الارتباط ببرشلونة وريال مدريد.

موهبة جديدة أخرجها بوروسيا دورتموند إلى النور بشكل أبهر الجميع، ليصبح سيتي ومدربه بيب جوارديولا هو سعيد الحظ الذي اقتنص هذا النجم الشاب.

الصفقة كلفت النادي الإنجليزي 75 مليون يورو فقط وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند.

انتقال هالاند لمانشستر سيتي لا يراه البعض كأي صفقة قام بها جوارديولا، لأننا نتحدث عن واحد من أهم مواهب جيله ومن أهم المرشحين لخلافة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على عرش كرة القدم في العالم.

جوارديولا يجد ضالته

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يعتبر الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو هو المهاجم الأعظم في تاريخ مانشستر سيتي ومن الأفضل في الدوري الإنجليزي بشكل عام.

أجويرو أحرز 260 هدفًا وصنع 73 في 390 مباراة لعبها مع الفريق الإنجليزي في كل البطولات، قبل رحيله إلى برشلونة ثم الاعتزال لمشاكل صحية فيما بعد.

سيتي تأثر كثيرًا بتراجع أجويرو في نهاية فترته بالنادي بسبب الإصابات، وكذلك بعد رحيله، حيث اضطر في الكثير من الأحيان للعب بمهاجم وهمي.

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جوارديولا أراد التعاقد مع هاري كين وقاتل من أجل ضمه الصيف الماضي، وإدارة ناديه حاولت الضغط على توتنهام بكل الصور الممكنة لإتمام الصفقة ولكن المحاولات فشلت في النهاية.

والآن وبعد ضم هالاند، سنجد أنه ربما من الأفضل فشل صفقة كين، لأن النرويجي قد يقود هجوم الفريق لسنوات طويلة بسبب فارق السن بينه وكين الذي يبلغ من العمر 28 سنة، كما أن البعض يصنف نجم دورتموند بمكانة أعلى من نظيره الإنجليزي في الوقت الحالي.

كيف يلعب مانشستر سيتي؟

المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لم يثبت النجاح المطلوب ليكون المهاجم الرئيسي لفريق بحجم مانشستر سيتي، لذلك رحيله أصبح مسألة وقت بعد قدوم هالاند.

صفقة الدولي النرويجي ستغير بشكل كبير الطريقة التي يعتمد عليها جوارديولا، بتوزيع المهام التهديفية على أكثر من لاعب في خط الهجوم، وسط مسلسل مستمر من إهدار للفرص السهلة.

الوضع الحالي يجعل الأهداف مقسمة بين رياض محرز ورحيم ستيرلينج وفيل فودين وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروينه وخيسوس في حالة مشاركته وباقي اللاعبين الهجوميين بالفريق، وهذا الأسلوب لا يصلح حاليًا.

الفريق الإنجليزي أضاع 95 فرصة محققة من أصل 140 في كل المسابقات، بمعدل تحويل للفرص يصل إلى 18.86% فقط، وهو ما يعكس معاناة جوارديولا.

الموقف سيختلف تمامًا بتواجد هالاند، بسبب الغريزة التهديفية العالية التي يتمتع بها اللاعب وقدراته الفنية التي ستجعل الاعتماد سيكون عليه بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر بهز الشباك.

ولذلك سيكون من المتوقع رؤية دي بروينه ومحرز وسيلفا وفودين يقومون بخدمة هالاند ووضعه في أفضل مواقف ممكنة للتسجيل، وهو ما قد يفيدهم جميعًا للتركيز على الجوانب الإبداعية.

حلم الأبطال

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عام آخر من الفشل لجوارديولا مع سيتي ولكن من الناحية الأوروبية فقط، لأنه اقترب من حسم الدوري الإنجليزي، لكنه خرج من دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي في سيناريو كارثي أمام ريال مدريد.

التعاقد مع هالاند سيعتبر من أهم العوامل الأساسية في مشروع مانشستر سيتي المستقبلي لبناء الفريق القادر على تحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

الفريق يصنع كم هائل من الفرص ولكنه يهدر بشكل غزير ومثير للقلق في الأوقات الحاسمة، لذللك وجود مهاجم هداف بحجم هالاند سيرفع من حظوظ جوارديولا ورفاقه.

ولو تحدثنا عن البطولة بالتحديد، سنجد أن هالاند هو أصغر وأسرع لاعب يصل إلى 20 هدفًا في تاريخ دوري الأبطال.

64 - Erling Haaland has the best minutes per goal ratio in UEFA Champions League history, scoring every 64 minutes on average (min. 15 goals):



64 - Erling Haaland

102 - Mario Gomez

102 - Roberto Soldado

104 - Lionel Messi

104 - Harry Kane



Jigsaw. pic.twitter.com/0jpfaFGdAu — OptaJoe (@OptaJoe) May 10, 2022

النجم الشاب سجل 23 هدفًا في 20 مباراة لعبها في البطولة مع سالزبورج ودورتموند، وهو المعدل التهديفي الأفضل لأي لاعب بتاريخ المسابقة حيث يهز الشباك مرة كل 64 دقيقة.

ولذلك فإن جوارديولا قد عثر أخيرًا على الكنز الذي ينقصه لتحقيق الهدف الأوروبي للنادي الإنجليزي، ولو لم يحققه قريبًا سيكون من الصعب إيجاد أي أعذار للمدرب الإسباني!

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