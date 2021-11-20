وداعًا سولشاير.. إدارة مانشستر يونايتد تجتمع لإقالته والكشف عن بديله

قرار إقالة أولي جونار سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد بات محتمًا، حيث تقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الإنجليزي اجتماعًا لحسم هذه المسألة اليوم السبت والاستقرار على من سيخلفه في أولد ترافورد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" فإن مجلس إدارة مانشستر يونايتد سوف تجتمع في الساعات القليلة المقبلة للتناقش حول مستقبل الفريق بعد الهزيمة المذلة من واتفورد برباعية لهدف في الدوري الإنجليزي.

هذه هي الخطوة الأولى في سبيل تأكيد نهاية سولشاير، في وقت قال فيه الصحفي المقرب من مانشستر يونايتد، توم مكديرموت، أن قرار الإقالة قد خرج بالفعل من الإدارة.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير أخرى أن عائلة جليزرز المالكة لمانشستر يونايتد قد طالبت الإدارة الحالية بالتوجه إلى زين الدين زيدان والتفاوض معه لإقناعه بخلافة سولشاير.

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ومن المعروف أن زيزو يفضل الاستمرار في إجازته وانتظار عرض منتخب فرنسا بعد مونديال قطر المقبل، لكن مع ذلك تضعه إدارة مانشستر يونايتد كالخيار الأول وعلى استعداد لزيادة الراتب المتوقع لإقناعه بالتدريب في إنجلترا.

الصحف الإنجليزية في وقت سابق أشارت إلى أن برندان رودجرز هو الأوفر حظًا لخلافة سولشاير، بيد أن أداء ليستر سيتي الأخير يثير أسئلة جديدة هو الاستعانة بمدرب ليفربول السابق.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع فياريال هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، ويفترض قبلها أن يتم الاستقرار على خليفة سولشاير أو على الأقل تعيين المدرب المؤقت لحين الوصول إلى اتفاق مع المدرب الجديد.