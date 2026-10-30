وداعاً سان سيرو! ميلان وإنتر يزيحان النقاب عن الملعب الجديد

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أفق مدينة ميلان الشهير مقبل على تحوّل تاريخي مع استعداد قطبي كرة القدم في المدينة للانتقال إلى ملعب جديد بأحدث المواصفات. وفي خطوة تشير إلى تغيّر هائل في المشهد المالي للدوري الإيطالي، أبرم إيه سي ميلان وإنتر رسمياً شراكة قياسية لحقوق تسمية ملعبهما المشترك المستقبلي مع عملاق التأمين الإيطالي "جينيرالي".

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صفقة قياسية لحقبة جديدة

اتفق ميلان وإنتر على عقد مذهل لحقوق تسمية الملعب مدته 20 عامًا مع شركة جينيرالي، والذي تذكر ESPN أنّ قيمته تبلغ 650 مليون يورو (545 مليون جنيه إسترليني/725 مليون دولار). وسيُعرف الملعب الجديد الذي تبلغ سعته 71,500 متفرج رسميًا باسم ملعب جينيرالي، ليحل عمليًا محل سان سيرو العريق. وقد اشترى الناديان الأرض المطلوبة من المدينة في نوفمبر الماضي مقابل 197 مليون يورو، ممهّدين الطريق لهدم معقلهما الأسطوري الحالي في نهاية المطاف.

ومن المستهدف أن تبدأ أعمال البناء في عام 2028، على أن تُقام المباريات الأولى في موسم 2031-32، بانتظار الموافقات اللازمة. وبقيادة مجموعتي الملكية المعنيتين ريدبيرد كابيتال بارتنرز وأوكتري، يمثّل مشروع الملعب أيضًا ركيزة لخطة أوسع لتجديد المنطقة الحضرية تضمّ مساحات جديدة للتجارة والترفيه والمساحات الخضراء.

ويتجاوز هذا الالتزام المالي الضخم اتفاق بقيمة 700 مليون دولار أبرمته شركة Crypto.com في عام 2021 بشأن ملعب لوس أنجلوس الذي يتشاركه فريقا ليكرز وكينجز. ويُعد دفعة هائلة لعملاقي الدوري الإيطالي وهما يسعيان للتحديث وتقليص الفجوة في عائدات أيام المباريات مع نخبة أوروبا.

مستوحى من التراث الميلاني

في بيان صحفي مشترك، وصف الناديان بكل فخر شراكة جينيرالي بأنها "واحدة من أكبر اتفاقيات حقوق تسمية الملاعب في الرياضة العالمية". وجاء البيان مرافقًا للكشف عن الصور التصميمية الرسمية للملعب، التي تُظهر رؤية معمارية لافتة للمدينة.

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ويستلهم التصميم، الذي جاء ثمرة تعاون بين فوستر+بارتنرز ومانيكا، إلهامه المباشر من "الحرفية الدقيقة لكاتدرائية ميلانو". وقد وضع اللورد نورمان فوستر وديفيد مانيكا، اللذان سبق أن تعاونا في تصميم ملعب ويمبلي في لندن، تصورًا لمدرّج متواصل بزاوية 360 درجة موزّع على طابقين.

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وأُولي اهتمام خاص لتجربة الجماهير. وستتميّز منطقتا "الكورفا" الشهيرتان بجدران مفردة شديدة الانحدار بميل في المقاعد يصل إلى 37 درجة لتعظيم الأجواء والتأثير البصري. ووفقًا للبيان، فإن هذا النهج الإنشائي الجريء مصمم ليجعل "المشجعين أقرب من أي وقت مضى إلى اللحظات الأكثر أهمية".

تطوير البنية التحتية لكرة القدم الإيطالية

يمثّل الرحيل المستقبلي عن سان سيرو نهاية حقبة. فالملعب الذي بُني أصلًا في عام 1926 وخضع لتجديد شهير من أجل كأس العالم 1990، تُعرف سلالمه اللولبية الخارجية فورًا في جميع أنحاء العالم. غير أن الملعب المتقادم يفتقر بشدة إلى المرافق الراقية المطلوبة للمنافسة ماليًا في كرة القدم الأوروبية الحديثة.

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وإلى جانب الانعكاسات المحلية على ميلان وإنتر، يمثّل مشروع ملعب جينيرالي خطوة حاسمة لكرة القدم الإيطالية ككل. فبدفع من الاستثمارات الأجنبية الداعمة لأندية الدوري الإيطالي، تتزايد الضغوط لتطوير البنية التحتية الرياضية المتهالكة في البلاد.

وتعتمد إيطاليا اعتمادًا كبيرًا على هذه الملاعب الحديثة والعملية مع استعداد البلاد لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032 بالاشتراك مع تركيا. ومن المتوقع أن يكون ملعب ميلان الجديد أحد الملاعب الرئيسية للبطولة.

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ديربي ديلا مادونينا في الانتظار

وفي حين يَعِد افتتاح الملعب عام 2031 بمستقبل مربح، يعود الاهتمام الفوري إلى أرض الملعب في نهاية هذا الأسبوع. فعلى ثنائي ميلان أن يضعا تعاونهما في قاعة الإدارة جانبًا وهما يتواجهان في ديربي ديلا مادونينا المنتظر بشدة في الدوري الإيطالي يوم السبت.

وستكون المنافسة التاريخية في صدارة المشهد على ملعب سان سيرو، لتذكّر الجماهير بالأجواء المتوهجة للملعب الحالي حتى مع بدء العد التنازلي لهدمه في نهاية المطاف.