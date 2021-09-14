وحش كاسر أمام الكبار .. النصر مطالب بالقلق من كورونادو

مباراة النصر والاتحاد ستكون الاختبار الأول للنجم كورونادو

أذهل إيجور كورونادو لاعب الاتحاد الجديد الجميع في الدوري السعودي بأدائه وبصماته المذهلة مع الفريق خلال مباراة و88 دقيقة، إذ أحرز هدفين وصنع 4 وساعد فريقه على الفوز بالمباراتين.

الاتحاد يستعد لمواجهة النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم السبت القادم، وتلك ستكون الاختبار الأول للنجم كورونادو في اللعب أمام الكبار.

كيف كانت مسيرة كورونادو ضد كبار الدوري الإماراتي؟

صاحب الـ29 عامًا لعب 62 مباراة في الدوري الإماراتي مع الشارقة، سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28، وقد تُوج باللقب موسم 2018-2019 وكان موسمه الأول بقميص الملك.

خلال مواسمه الثلاثة في الدوري الإماراتي تنافست أندية العين والوحدة وشباب الأهلي والجزيرة مع الشارقة على لقب الدوري، وقد كان كورونادو حاضرًا بقوة في مواجهات فريقه المباشرة ضد أولئك الكبار، كان رقمًا صعبًا في مواجهات الكلاسيكو الإماراتية.

أمام العين، لعب كورونادو 5 مباريات فاز في 3 منهم وتعادل في واحدة وخسر الأخيرة، وقد سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

أمام الجزيرة، لعب أيضًا 5 مباريات وكرر نفس النتائج، لكنه سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

أمام الوحدة، لعب 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في الأخيرة، وقد ترك بصمته على 4 أهداف بإحراز نصفهم وصناعة النصف الآخر.

أمام شباب الأهلي، لعب كورونادو 4 مباريات فاز في نصفهم وتعادل في واحدة وخسر الأخرى، وقد سجل 3 أهداف.

الوصل ورغم معاناته مؤخرًا إلا أنه من الفرق الكبرى في الإمارات، وقد لعب لاعب الاتحاد الحالي ضده 6 مباريات لم يخسر سوى واحدة وتعادل في اثنتين وفاز في 3، وقد سجل في مرماه 3 أهداف وصنع واحدًا.

ما سبق يعني أن كورونادو أمام الفرق الخمسة الكبرى في الإمارات لعب 24 مباراة سجل بها 16 هدفًا وصنع 11، وتلك أرقام تؤكد حضور اللاعب وتواجده الدائم في المباريات الكبيرة والحاسمة.

النصر مُطالب بالقلق من كورونادو

بعيدًا عن الجانب الرقمي، النصر مُطالب بالقلق حقًا من كورونادو خلال مواجهة الاتحاد السبت القادم، لأنه لاعب يمتلك الكثير من الحلول والوسائل لإزعاج الدفاع المنافس وخدمة فريقه.

كورونادو مع الاتحاد لعب مباراتين بصم خلالهما على 6 أهداف، بإحراز 2 وصناعة 4، وقد أحدث انقلابًا في المنظومة الهجومية للعميد برؤيته الممتازة للملعب وتحركاته طوليًا وعرضيًا وتمريراته الذكية ومراوغاته الإيجابية الفعالة، بجانب تسديداته المتقنة.

كورونادو سجل هدفًا من تسديدة قوية وآخر من تقدم ممتاز لداخل منطقة الجزاء، وقد صنع أهدافه بتمريرات رائعة أجملها تمريرته الحاسمة إلى رومارينيو في السداسية ضد أبها.

دفاع النصر عليه أن يقلق تمامًا من الفجوة الموجودة بين خط دفاعه وثنائي وسطه خاصة في الهجمات المرتدة السريعة للاتحاد، لأن كورونادو يُجيد التحرك في تلك المساحة واللعب بين الخطوط، وبتواجد رومارينيو معه يُشكل اللاعبان ثنائيًا خطيرًا للغاية في هجوم العميد.

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