وحدثت الكارثة يا برشلونة.. إصابة تير شتيجن مع منتخب ألمانيا!

الإصابة التي لن يستطيع تشافي تعويضها..

ربما عانى برشلونة من إصابات ضاربة مطلع هذا الموسم تسببت في إحباط انطلاقته بالدوري الإسباني وكون البلوجرانا حاليًا في المركز الثالث.

إلا أن الإصابة التالية لن تعوض بكل ما في الكلمة من معنى، لأنها أتت للعنصر الأكثر استدامة من حيث الحضور والمستوى في برشلونة خلال الموسمين الأخيرين، مارك أندريه تير شتيجن.

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تعرض شتيجن للإصابة أثناء معسكر منتخب بلاده ألمانيا الذي يخوض فيه المانشافت وديتين ضد كل من تركيا والنمسا.

وقال يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا في تصريحات صحفية: "تير شتيجن سوف يغيب عن المباراتين بسبب وجود آلام في ظهره".

وأردف: "سيطير إلى برشلونة غدًا، أتمنى أن يكون لائقًا للمشاركة بشكل قريب، وأن يعود إلى الملعب في أقرب وقت مع ناديه".