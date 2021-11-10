وجود تشافي يُغير الأمور.. أسطورة برشلونة في طريقة للعودة!

دخل الظهير الأيمن الأسطوري لبرشلونة، داني ألفيش، خيارات النادي الكتالوني لدعم الفريق في الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تُعقد جلسة بين اللاعب البرازيلي ومسؤولي البلورجرانا ستحسم عودته مرة أخرى إلى كامب نو.

ويمكن لبرشلونة التعاقد مع ألفيش مجانًا في اللحظة الراهنة بعد أن انتهى عقده مع ساو باولو في شهر سبتمبر الماضي ولم يقم بالتوقيع مع أي نادٍ آخر.

الدولي البرازيلي تواجد بالفعل في إقليم كتالونيا الشهر الماضي وطُرحت إمكانية عودته لبرشلونة مرة أخرى، غير أن ما تم تداوله حينها كان رفض الإدارة الفكرة باعتبار أنهم يبحثون حاليًا على ضم لاعبين شباب لقيادة النادي في المستقبل.

لكن ما ذكرته صحيفة "UOL" البرازيلية هو أن الوضع تغير كثيرًا بعد وصول تشافي هيرنانديز لقيادة البلوجرانا خلفًا للمدرب المُقال رونالد كومان.

الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعًا بين ألفيش وإدارة البرسا للتفاوض حول العودة، وإن ظلّت الضبابية حول هذه الخطوة موجودة بسبب الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه النادي في الوقت الحالي، والذي يحول دون منح صاحب الـ38 عامًا أو غيره رواتب مرتفعة.

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ووفقًا للصحيفة البرازيلية، فإن جميع الأطراف مهتمة بالتوصل إلى اتفاق بشأن عودة ألفيش واختتام مسيرته الكروية في كامب نو، وإن كان الأمر سيستلزم أولًا موافقة المدرب تشافي هيرنانديز على هذه الخطوة.

من الناحية العملية، برشلونة في حاجة إلى ظهير أيمن، فلم ينجح سيرجينو ديست في تقديم الإضافة المأمولة منه، وبديله لا يختلف عنه كثيرًا، سيرجي روبيرتو، مع وجود خيار الاعتماد على أوسكار مينجويزا، الذي في الأساس يلعب كقلب دفاع.

ووجبت الإشارة إلى أن داني ألفيش في تصريحات سابقة قد ألمح إلى عدم اهتمامه بالراتب الذي قد يتقاضاه، فحلمه الآن هو العودة وارتداء قميص برشلونة مجددًا.

الجدير بالذكر أن رحيل ألفيش عن برشلونة لم يكن بأفضل صورة ممكنة نتيجة للعلاقة السيئة التي ربطته بالرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو.