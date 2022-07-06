وجد شغفه .. كامافينجا يتجه للعمل في عروض الأزياء!

يبدو أن إدواردو كامافينجا وجد شغفه الآخر بالفعل خلال فترة العطلة، بالعمل في عروض الأزياء.

قرر الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني استبدال ملعب كرة القدم بمنصة عرض الأزياء، ليصبح أول لاعب كرة قدم يسير على مدرج العرض الخاص بدار أزياء "بالينسياجا".

وتم اختيار كامافينجا كعارض أزياء من قبل الدار الأكثر نفوذًا في العالم اليوم، حيث استبدل ملابسه المعتادة بأزياء الموسم الجديد من "بالينسياجا"، خلال العرض الذي أقيم في العاصمة الفرنسية.

وتواجد كامافينجا في أسبوع الموضة في باريس، إلى جانب عدد كبير من نجمات عروض الأزياء، مثل كيم كارداشيان ونيكول كيدمان.

ويعد مشهد كامافينجا وهو يسير على مدرج بالينسياجا مؤشرًا رائعًا آخر على أن العلاقة بين الأزياء الفاخرة وكرة القدم آخذ في النمو.

ويبدو أن كامافينجا يسير على خطى هيكتور بيليرين الذي سار على منصة عرض لويس فويتون في عام 2019.

واشتهر نجم وسط ريال مدريد بكونه أحد أكثر اللاعبين أناقة في العالم حاليًا، وأبدى دائمًا اهتمامه بعالم الموضة عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية، مؤكدًا أن ذلك يعد حلمه الآخر.

Eduardo Camavinga just became the first football player to walk for Balenciaga ✨ pic.twitter.com/fRvbzpiXWx — VERSUS (@vsrsus) July 6, 2022

وإلى جانب كامافينجا، فإن دافيد ألابا مدافع ريال مدريد كان حاضرًا أيضًا في أسبوع الموضة في باريس، وهو لاعب آخر أظهر حبه لعرض الأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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