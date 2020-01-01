وجد جنته في توتنهام .. ريجيلون لا يفكر في العودة لريال مدريد

قرار يبدو منطقيًا

ذكرت شبكة الديفينسا سنترال الإسبانية أن نجم توتنهام سيرخيو ريجيلون لا يفكر في العودة إلى ريال مدريد حيث وجد كل ما يحتاجه في فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وتداولت تقارير صحفية إسبانية نية ريال مدريد تفعيل بند إعادة الشراء الموجود في عقد سيرخيو ريجيلون وتوتنهام، لضم الدولي الإسباني إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى الصيف المقبل.

وكان ريجيلون قد أعير إلى إشبيلية الموسم الماضي وساعدهم في تحقيق الدوري الأوروبي، قبل أن يقرر المدرب زين الدين زيدان أنه لا مكان للاعب في الملكي ويفضل رحيله بالميركاتو الأخير.

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توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو دفعوا 30 مليون يورو للظفر بريجيلون، لكن إدارة فلورنتينو بيريز كانت فطنة إلى قدرات ظهيرها الأيسر ووضعت بند إعادة الشراء نظير 35 مليون يورو.

وبحسب ما قالته تقارير صحفية إسبانية، فإن الريال تابع الأداء الاستثنائي الذي يظهر به ريجيلون رفقة السبيرز هذا الموسم، وقد استقرت الآراء على إعادته للملكي في صيف 2021.

الإدارة بالفعل تود عودته، وتتقاسم هذه الرغبة مع زيدان الذي يبدو وأنه اعترف بخطئه بأن صاحب الـ23 عامًا لم يكن ينبغي أن يرحل خصوصًا وأن الأسماء الموجودة حاليًا في الميرينجي بمركزه ليست أفضل منه بكثير.

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ولكن حسب الديفينسا سنترال فإن النجم الإسباني الشاب يريد إكمال رحلته في توتنهام حيث لا يجد ما يستحق المغامرة والعودة إلى ريال مدريد بعدما حظي بثقة مورينيو.

الجدير بالذكر أن ريجيلون قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه يحلم بأن يرتاد الجبهة اليُسرى لريال مدريد مرة أخرى، ما يعني أنه لن يمانع العودة حتى رغم التألق في البريميرليج.