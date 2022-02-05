وجبة محددة تصنع الفارق .. حمية رونالدو الغذائية تلهم الجميع داخل الملعب وخارجه

اليوم أكمل كريستيانو رونالدو عامه الـ37، ولا يوجد لاعب في تاريخ كرة القدم نال استحسان الجماهير بسبب مثالية جسده ولياقته البدنية أكثر من النجم البرتغالي.

البنية الجسمانية التي يمتلكها رونالدو ساعدته في إتقان المهارات اللازمة لكرة القدم، مثل السرعة والارتقاء والتحكم جيداً في الهواء، كذلك إيجاد أفضل طريقة للسقوط حتى لا يتأذى.

لم يولد صاروخ ماديرا بهذه الإمكانيات والسمات الجسمانية الرائعة، فجميعنا نتذكر ذلك الفتى النحيف الذي وصل لمانشستر يونايتد قادمًا من سبورتينج لشبونة عام 2003.

النجم البرتغالي يخرج في كثير من الأحيان ويتحدث عن نظام حياته وتمرينه اليومي وحميته الغذائية، الأمر الذي ألهم العديد من الأشخاص داخل مجال كرة الكرة وخارجه.

جول أجرى حوارًا مع دارين هيلتون رئيس الطهاة مؤسسة مانشستر يونايتد التي تعمل مع 53 مدرسة سنوية من أجل تقديم برامج التوعية التعليمية والمجتمعية على أمل مساعدة الشباب على اتخاذ خيارات إيجابية في حياتهم من خلال تحسين فرص العمل والرفاهية الاجتماعية والصحة العقلية والبدنية.

ماذا قال هيلتون؟

وقال "هناك عدد قليل من اللاعبين يأكلون مثل ما يأكل رونالدو، بدليل أنه لايزال يلعب في سن 37".

وأضاف عن النظام الغذائي لرونالدو: "المفضل لديه سلطة الدجاج، فهو يميل إلى ذلك أكثر من أي شيء آخر".

وتابع: "لذلك نحرض دومًا على تقديم ذلك هنا، منذ أن أعرف الأطفال هذا ما يحبه كريستيانو وأصبحت هذه الوجبة الرئيسية هنا".

قال هاميلتون: "إن العمل الذي نقوم به كطهاة مع المؤسسة مهم للغاية، لأنهم إذا بدأوا التعلم في سن مبكر، فإنهم يأخذون الأمر معهم حتى مرحلة البلوغ، لذلك من المهم حقًا وضعهم على الطريق الصحيح".

ما هو موقف رونالدو الحالي مع مانشستر؟

شارك النجم البرتغالي أمس الجمعة في مباراة مانشستر يونايتد أمام ميدلسبرة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بخروج الشياطين الحمر من المسابقة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وأهدر رونالدو ركلة ترجيح في بداية المباراة عند الدقيقة 20 بجوار القائم الأيسر، لكنه نجح في التسديد في ركلات الترجيح النهائية.

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