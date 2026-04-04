وجبات "دليفري" فضحته.. العدالة الفرنسية تلاحق سمير نصري

تتجه الأنظار في فرنسا نحو اللاعب الدولي السابق سمير نصري، بعد أن وجد نفسه في قلب قضية ضريبية معقدة قد تُكلفه ملايين اليوروهات، في وقت تؤكد فيه السلطات الفرنسية أن "العدالة لا تمزح" مع من يحاولون التحايل على النظام الضريبي.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ليز إيكو" الفرنسية، فإن مصلحة الضرائب تشتبه في أن نصري، البالغ من العمر 38 عامًا والمقيم رسميًا في دبي، يعيش في الواقع بصفة دائمة في باريس، ما يجعله خاضعًا للضرائب الفرنسية.

وتقدّر السلطات أن المبلغ المستحق عليه قد يتجاوز 5 ملايين يورو، نتيجة عدم تطابق وضعه الحالي مع شروط الإقامة الضريبية للمغتربين.

التحقيقات، بحسب الصحيفة، استندت إلى مؤشرات عديدة تتعلق بنمط حياة اللاعب السابق، أبرزها نشاط غير متوقع أثار الشكوك: توصيل الوجبات إلى منزله في باريس.

فقد أظهرت البيانات أن نصري قام بما لا يقل عن212 طلبًا عبر تطبيق "دليفرو" خلال عام واحد، وهو رقم اعتبرته السلطات دليلاً على إقامته الفعلية في العاصمة الفرنسية، وليس في دبي كما يزعم.

نصري، الذي يعمل حاليًا مستشارًا رياضيًا في قناة "كانال+"، نفى بشدة هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيُدافع عن نفسه أمام القضاء الفرنسي لإثبات قانونية وضعه كمقيم خارج البلاد.

القضية، التي تجمع بين الطابع المالي والجنائي، تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية الفرنسية، خاصة أن نصري يُعد من أبرز لاعبي جيله، بعد مسيرة حافلة مع أندية مارسيليا وآرسنال ومانشستر سيتي، قبل اعتزاله اللعب نهائيًا في عام 2021.

وفي حال ثبوت الاتهامات، قد يواجه نصري غرامات مالية ضخمة، إضافة إلى إلزامه بدفع الضرائب المتأخرة، ما يجعل هذه القضية واحدة من أكثر الملفات حساسية التي تطال نجمًا رياضيًا فرنسيًا في السنوات الأخيرة.

