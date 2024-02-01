"وتلك الأيام نُداولها بين الناس" .. فسخ عقد نجم الهلال السابق وبقاؤه دون نادٍ!

تحول صادم في مسيرة النجم الموهوب

"وتلك الأيام نُداولها بين الناس" .. قالها الله تعالى ونشهد يوميًا العديد من الأحداث التي تؤكدها، وعالم كرة القدم لا يخلو أبدًا من تلك الأحداث، فالعديد من النجوم كانوا في قمة المجد وتهافتت الأندية على ضمهم وأصبحوا فيما بعد مطرودين منبوذين لا أحد يريدهم! آخرهم نجم الهلال السابق وأحد أبرز الموهوبين في كرة القدم العربية خلال القرن الجديد.

حديثنا عن النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن، الملقب بعموري، والذي أعلن نادي الوصل الإماراتي اليوم فسخ عقده بالتراضي ووجه له الشكر على المدة التي قضاها مع الفريق منذ انضمامه إليه صيف 2022.

الموهوب الإماراتي أصبح حاليًا دون نادٍ يلعب له وهو لم يتجاوز عامه الـ32 بعد، وذلك بعدما كان هدفًا لجميع الأندية العربية العملاقة خلال وقت وجوده مع العين الذي عاش معه أفضل سنواته وقبل أن تُدمر الإصابات اللعينة مسيرته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عموري بدأ مسيرته الكروية مع العين وتدرج في فئاته السنية حتى انضم للفريق الأول عام 2008 وبعد 10 سنوات انتقل للهلال في صفقة مجانية وُصفت بالكبرى آنذاك، لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي الثالثة في مسيرته، حولت الحلم إلى كابوس وأنهت المغامرة مبكرًا جدًا، حيث رحل اللاعب في نهاية الموسم وانضم للجزيرة الإماراتي ومنه إلى شباب الأهلي قبل تجربته الأخيرة مع الوصل.

صاحب الأصول اليمنية فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016 بعد قيادته العين للفوز بدوري أبطال آسيا.