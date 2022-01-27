وتستمر تخبطات الكاف .. تغيير مفاجئ في موعد مباراة مصر والمغرب!

بشكل مفاجئ، قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون، إجراء تغييرًا في موعد مباراة مصر والمغرب، في ربع نهائي البطولة القارية.

المباراة كان مقررًا لها أن تقام يوم 30 يناير الجاري، في تمام السادسة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مدينة الدار البيضاء المغربية.

ما هو موعد ومكان مباراة مصر والمغرب بكأس أمم إفريقيا؟

المنتخب المصري ضرب موعدًا مع نظيره المغربي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على نظيره ساحل العاج بركلات الجزاء الترجيحية.

اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، قررت تغيير موعد المباراة، لتقام في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من السادسة، والرابعة بتوقيت الدار البيضاء بدلًا من الخامسة.

وتقرر أيضًا إقامة المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو بدلًا من استاد أوليمبي، وهو نفس الملعب الذي ستقام عليه مباراة السنغال وغينيا الاستوائية.

ما هو سبب تغيير موعد وملعب مباراة مصر والمغرب؟

قرر الاتحاد الإفريقي "كاف" تقديم موعد المباراة لمدة ساعة، لإتاحة وقت لتجهيز الملعب، حال امتدت مباراة مصر والمغرب إلى الأشواط الإضافية.

مباراة السنغال وغينيا الاستوائية ستقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الدار البيضاء.

وأما عن الملعب، فجاء بعد قرار تعليق إقامة أي مباريات على ملعب أوليمبي، بعد حادثة التدافع التي حدثت فيه بعد مباراة الكاميرون وجزر القمر، والتي توفى على إثرها 8 مشجعين، وأصيب 40 شخصًا.

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جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة