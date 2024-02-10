مباراة جيرونا تمثل تحديًا كبيرًا..

أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا أوضح فيه إصابة لاعبه الألماني أنطونيو روديجر، والتي ستغيبه عن مباراة جيرونا في الدوري الإسباني ويبدو أن الأمر متعلق بعدد آخر من المباريات.

وأتى بيان ريال مدريد كالتالي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا أنطونيو روديجر من قبل الجهات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة المتسعة الوحشية لفخذه الأيسر، العودة معلقة على التطور".

وتمثل مباراة جيرونا عنق زجاجة هامًا لريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني، خاصة أن المنافس المباشر له في الليجا هذا الموسم إلى الآن هو جيرونا وليس برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المتوقع أن تصل مدة غياب روديجر إلى أسبوعين مما يعني غيابه على الأرجح عن مباراة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج.

بذلك تستمر متاعب ريال مدريد على مستوى خط الدفاع، في ظل الإصابات الطويلة لكل من إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وتيبو كورتوا.