وتتوالى الصدمات .. مفاجأة من العيار الثقيل بالاتحاد

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي لن تتوقف خسائره في الفترة المقبلة عند سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الفريق، بل أن هناك اثنين من اللاعبين سينتقلون للعاصمة أيضًا.

مفاجأة سعود:

قبل أيام، فاجأ نادي الهلال السعودي الجميع بإعلانه التعاقد مع ظهير العميد، في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة بعقده مع النادي الجداوي.

وكان النادي الجداوي قد بدأ مفاوضات تجديد عقد اللاعب منذ أكثر من عام، لكن المماطلة والطلبات المادية، كانت تعطل التوقيع في كل مرة.

آخر حلقات المفاوضات شهدت خلافًا بين أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، وفهد باقديم؛ وكيل أعمال سعود، قرر على إثرها الأول إصدار قرار برفض تجديد عقد اللاعب نهائيًا.

حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، كان يعطي الجماهير أملًا رغم قرار الحائلي، مؤكدًا أن سعود يرغب في البقاء بالعميد، لكن لم تفلح محاولات تقريب وجهات النظر بين رئيس النادي ووكيل اللاعب.

ما هي الصدمة الجديدة؟

انتقال سعود للرياض، قد يدفع آخرين لاتخاذ الخطوة نفسها، إذ أنه وفقًا للإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، فإن الثنائي فهد المولد وعبد الإله المالكي، سيتجهان للعاصمة أيضًا.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طرف علم .. شبه مؤكد: عبد الإله المالكي يفكر بالإنتقال إلى نادٍ عاصمي!!".

وأضاف: "على مسؤوليتي .. فهد المولد سيغادر إلى نادٍ عاصمي!!".

💠 على مسؤوليتي ..

فهد المولد سيغادر الى

نادٍ عاصمي ‼️ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) December 15, 2021

المولد والمالكي يدخلان الفترة الحرة في عقديهما مع العميد في يناير المقبل، وهو ما يعطيهما الحق للتوقيع لأي نادٍ وقتها، ثم الانتقال له مجانًا بنهاية الموسم.

ووفقًا للتقارير فإن مسؤولي النادي فتحوا خط تفاوض مع المولد والمالكي للتجديد لهما، لكن الاختلاف في المقابل المادي هو ما قد يتسبب في رحيلهما.

وشارك المالكي مع النمور في 12 مباراة بالموسم الجاري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صنع خلالها هدف وحيد.

أما المولد فقد خاض 10 مباريات بالدوري المحلي، سجل خلالها هدفين، وصنع مثليهما.

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