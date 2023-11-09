وأخيرًا.. إطلاق سراح والد لويس دياز

الأنباء التي انتظرها نجم ليفربول

حدث الخبر الذي انتظره لويس دياز بفارغ الصبر، وهو إطلاق سراح أبيه، لويس مانويل، والذي كان مختطفًا من جماعة “جيش الليبرالية” في كولومبيا.

وتم تسليم والد لويس دياز إلى قوات الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية في كولومبيا، وفقًا لجريدة “إل تييمبو” المحلية.

يأتي هذا بعد أسبوعين من الحدث الذي كان له صدى واسع في أوساط كرة القدم العالمية، ومطالبات العديدين بإطلاق سراح والد دياز.

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وكانت السلطات الكولومبية وعائلة دياز قد طالبوا نجم ليفربول بعد العودة إلى كولومبيا، إذ كان يخشى أن يكون اللاعب نفسه هو المقصود بهذا السلوك.

وكان مسلحون قد أوقفوا والد دياز ووالدته واعتقلوه من السيارة وتركوا زوجته، أثبت فيما بعد أنهم يتبعون لتلك الجماعة المناهضة للحكم في البلاد.