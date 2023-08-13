وأخيرًا تم الاتفاق! .. باريس سان جيرمان يكشف مصير كيليان مبابي في بيان رسمي

بعد أسابيع من تهميشه والعناد بين الطرفين، باريس يكشف نتائج محادثاته مع مبابي..

يبدو أن هناك انفراجة في أزمة كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ أصدر الأخير بيانًا رسميًا، صباح اليوم الأحد، لتكشف آخر التطورات.

الأزمة اشتعلت خلال الأسابيع الماضية، في ظل رفض اللاعب لتمديد عقده لموسم جديد، إذ يرغب النادي في تأمين عدم رحيله مجانًا، عند دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فيما يعارض الأول، الذي يتمسك بالرحيل مجانًا في نهاية الموسم المقبل.

وبعدما قرر النادي تهميشه واستبعاده من التدريبات الجماعية للفريق والمباريات، أتت الانفراجة الليلة أخيرًا، لإنهاء هذا الصداع من رأس جماهير النادي الباريسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

باريس أوضح في بيان رسمي، قبل قليل، أنه تم التراجع عن قرار تهميش مبابي، وتقرر عودته للتدريبات الجماعية، بدايةً من اليوم، وذلك عقب اجتماعات، وصفها البيان بـ"البناءة والإيجابية للغاية"، بين المسؤولين وصاحب الـ24 عامًا.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يذكر أن التقارير تشير إلى اتفاق قد تم بالفعل بين الفرنسي وريال مدريد الإسباني، للانضمام لصفوفه في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر، وحال صدق هذه التقارير، فإن الملكي قد أفلت من دفع 250 مليون يورو؛ القيمة المحددة من قبل النادي الفرنسي للاستغناء عن نجمه خلال الصيف الجاري.

واكتفى مبابي بالأمس، بمتابعة تعادل فريقه أمام لوريان، في مستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، من المدرجات، التزامه بقرار الإدارة باستبعاده من حسابات الموسم الجديد، قبل أن يتم الصلح صباح اليوم.