وان بيساكا يحدد هدفه مع مانشستر يونايتد

وان بيساكا يستهدف إثبات إضافته لمانشستر يونايتد من خلال الإحصائيات الدفاعية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد وان بيساكا إنه يستهدف إثبات جودته مع الفريق من خلال الإحصائيات الدفاعية.

وكان بيساكا قد انضم إلى مانشستر يونايتد مقابل حوالي 50 مليون جنيه استرليني قادمًا من كريستال بالاس.

وفي المباريات الأولى التي لعبها بيساكا مع الشياطين الحمر، قدم أداء كبيرًا وحصل على إشادات الكثيرين من جماهير اليونايتد وغيرهم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وحول ذلك، قال وان بيساكا إنه يستهدف إبراز الإحصائيات الدفاعية ومعدلات افتكاك الكرة والتدخلات الناجحة من أجل البرهنة على جودته.

ويعتبر بيساكا الأداء الدفاعي المميز أخد أهم نقاط قوته كظهير، ويرى في ذلك الحلقة المفقودة لمانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حقق فوزًا وتعادلًا في أول مبارتين له في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.