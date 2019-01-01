وكيله: وانياما لن يرحل عن توتنهام في يناير

ماذا قال وكيل وانياما عن المفاوضات مع روما؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى إيفان موديا وجود أي فرصة لرحيل موكله فيكتور وانياما عن صفوف توتنهام خلال الشهر الجاري.

ولم يلعب وانياما كثيرًا بعد إصابته بالركبة مع السبيرز، إذ اكتفى بالظهور في 7 مباريات في كافة البطولات هذا الموسم، ولذا رجحت التقارير المتابعة للنادي الإنجليزي رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وقد أكدت تقاير إيطالية سابقة رغبة روما في التعاقد معه لدعم الوسط الدفاعي في الفريق، لكن يبدو أن هذا لن يكون سوى في نهاية الموسم حسبما كشف وكيل اللاعب.

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إذ قال "لا يوجد أي إمكانية لرحيل وانياما عن توتنهام في يناير، لكننا سنرى بعد ذلك".

أضاف لموقع لاروما24 "ليس لدي أي تواصل مع مونتشي (المدير الرياضي لروما) بخصوص هذا الأمر".

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا مازال يرتبط مع توتنهام بعقد يمتد حتى عان 2021.