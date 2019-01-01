واندا نارا: كاسانو يثرثر حول إيكاردي لأنه صديق سباليتي

زوجة ماورو إيكاردي واندا نارا تتحدث عن بقاء زوجها في إنتر لـ 150 عامًا وتنتقد تصريحات كاسانو وتصفه بصديق سباليتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت واندا نارا زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاري ووكيلة أعماله إن أنطونيو كاسانو يتحدث عن زوجها لأنه صديق سباليتي فقط.

وكان أنطونيو كاسانو قد انتقد التدخل المبالغ فيه من واندا في حياة إيكاردي، ووصف إيكاردي باللاعب ضعيف الشخصية.

وحول ذلك، قالت واندا نارا إن ما يقوله كاسانو غير صحيح، وهي مجرد ثرثرة لا أكثر من رجل يعتبر صديقًا شخصيًا لسباليتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

ومن المعروف أن لوتشيانو سباليتي قد دخل في أزمة مع المهاجم الأرجنتيني على خلفية ادعائه الإصابة بعد سحب شارة القيادة منه.

وقال واندا إيكاردي أيضًا إن ماورو سيبقى في صفوف إنتر ربما اـ 150 عامًا أخرى، وإن الحديث عن رحيله لا أساس له من الصحة.

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يذكر أن إدارة نادي إنتر قد سحبت شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على خلفية تصريحات زوجته المتكررة تلك.