النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

واندا نارا عائقًا أمام انتقال إيكاردي إلى ريال مدريد

التعليقات()
Getty Images
كيف أثرت مفاوضات واندا نارا مع إدارة إنتر ميلان في قرار ريال مدريد بالتعاقد مع ماورو إيكاردي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن ريال مدريد قد يتراجع عن رغبته في ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب زوجته واندا نارا.

اختيارات المحررين

وكان إيكاردي قد دخل في عدة مشكلات مع إدارة إنتر ميلان في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب مماطلة زوجته ووكيلة أعماله واندا فيما يخص تجديد عقده.

وردت إدارة إنتر ميلان بأن قامت بسحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني وإعطائها للحارس سمير هاندانوفيتش، ومن ثم استبعاده من مواجهة رابيد فيينا.

وبهذا الصدد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد شعر بالقلق إزاء التدخل المستمر لواندا نارا في كل الشئون الخاصة بإيكاردي.

وعلى ذلك، فإن الفترة الأخيرة والتي شهدت الكثير من التصريحات المثيرة للجدل من واندا قد جعلت ريال مدريد يفكر في تغيير قراره بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن ماورو إيكاردي سينتهي عقده مع إنتر منيلان في 2020، ويمتلك حاليًا شرطًا جزائيًا يقدر بحوالي 110 مليون يورو.

إغلاق