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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

واندا نارا تكشف فحوى الحوار بين إيكاردي وكوليبالي

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أحداث مؤسفة غطت على انتصار إنتر على نابولي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، عن فحوى الحوار الذي دار بين قائد إنتر ونجم نابولي كاليدو كوليبالي بعد طرد الأخير في لقاء الفريقين.

وتعرض كوليبالي للطرد بعد عرفلته لماتيو بوليتانو ثم سخريته من قرار الحكم بإنذاره، ولكن طغى على المشهد الهتافات العنصرية من جماهير إنتر نحو اللاعب السنغالي.

وقالت واندا ضمن برنامج "تيكي تاكا": "عندما عاد ماورو من التدريبات سألته عما دار وكان مصدوماً للغاية وليس فرحاً رغم الانتصار".

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وأضافت: "منطقي أن يشعر الجميع بالمرارة بعد تلك الأحداث وهو أيضاً كان متأثراً بها".

وواصلت واندا: "قال لي إنه حاول طمأنة كوليبالي رغم أنه كان يخرجه من الملعب، كان يحاول إفهامه أن يخاطر بعقوبة وإيقاف أكبر في حال استمر بالملعب".

وختمت: "لا يمكن للاعب أن يوقف المباراة بمفرده، ويبدو أن لا يوجد حل للأمر بالوقت الراهن".

يُذكر أن الاتحاد الإيطالي عاقب إنتر بأن يلعب المبارتين القادمتين على أرضه دون جماهير، وثالثة دون تواجدها في مدرج "الكورفا نورد" الذي تشغله الأولتراس.

 

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