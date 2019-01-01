واندا نارا: إيكاردي يريد إنتر لكن أحدهم لا يريده هنا

واندا نارا زوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر تؤكد أن شخصًا ما في إدارة إنتر يسعى لرحيل اللاعب عن صفوف النيراتزوري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على رغبته في الاستمرار في صفوف فريق إنتر لأطول وقت ممكن بعد كل ما انتشر حوله في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلت بها نارا، وأكد خلالها أن شخصًا ما في نادي إنتر لا يريد للنجم الأرجنتيني أن يستمر في صفوف النيراتزوري.

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وقالت واندا: "العديدون يستمرون في الحديث عن رحيل إيكاردي، أنا منزعجة من ذلك، لابد أن هؤلاء لا يريدون سوى بيع الصحف، لكنني أغلق هاتفي منذ أول أيام سوق الانتقالات".

وأضافت: "صحيح أنه هناك عروضًا وصلت من أجل إيكاردي، لكن على عكس ما يتم تداوله في الوقت الحالي، فإيكاردي يريد البقاء في إنتر".

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وأكملت: "لقد اختار البقاء رغم أن أفضل الفرق ومعهم أفضل المدربين يريدونه معهم، الجميع يريده، لكن الواضح من كلام سباليتي أن أحدهم داخل إنتر لا يريده".

جدير بالذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت تدهورًا كبيرًا في العلاقة بين إنتر واللاعب بسبب مشاكل في تجديد تعاقده وانتشار أنباء عن اتفاقه مع يوفتتوس.