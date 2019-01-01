واندا نارا: إيكاردي لا يريد يوفنتوس

زوجة ماورو إيكاردي واندا نارا تؤكد رغبة زوجها في البقاء في إنتر وعدم الرحيل إلى يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت عارضة الأزياء واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ووكيلة أعماله إنه لا يريد الانتقال إلى صفوف يوفنتوس كما يشاع

وكانت واندا نارا قد تصدرت العناوين في إيطاليا بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين ماورو إيكاردي وإدارة إنتر والمدرب لوتشيانو سباليتي.

واتهم البعض إيكاردي بالانصياع المبالغ فيه لأوامر زوجته ووكيلة أعماله التي تثرثر كثيرًا فيما يخصه على الملأ.

وفي هذه الخصوص، قالت واندا نارا إن إيكاردي لا يريد الانتقال إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأضافت: "لقد قلت من قبل ولكن البعض لا يريد التصديق، إيكاردي يود أن يبقى هنا في إنتر ولا يفكر في الرحيل عن هنا من الأساس"

وتابعت: "هناك من يخلقون أخبارًا من العدم، وهناك من يروج لهم ويصدقهم في كل ما يقولون، ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئًا"

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يذكر أن التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت إلى أن ماورو إيكاردي قد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس، وسط توقعات بمبادلته بباولو ديبالا.